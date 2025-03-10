Спецпредставитель Трампа назвал сроки сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Уиткофф: Сделка США и Украины по металлам будет заключена в ближайшую неделю

Сделка США и Украины по добыче редкоземельных металлов должна быть заключена в ближайшую неделю до 16 марта. На это понадеялся спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает агентство Reuters.

«Налицо позитивные сигналы», — сказал спецпредставитель Трампа. Уиткофф также подчеркнул, что он ожидает «существенного прогресса» в переговорах с украинскими представителями на текущей неделе.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что США не собираются возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время, даже в случае подписания сделки по редкоземельным металлам. Дополнительно уточняется, что президент США Дональд Трамп хочет потребовать от Украины некие «дополнительные условия». Однако на данный момент времени они остаются «туманными», и даже окружение американского лидера не до конца понимает о чем конкретно может идти речь.