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11:10, 10 марта 2025Мир

В США заявили об отсутствии планов возобновлять военную помощь Украине

CBS News: США не собираются возобновлять военную помощь Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США не собираются возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время, даже в случае подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

«Дипломатические источники сообщили, что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена», — приводит телеканал слова анонимных собеседников.

Дополнительно уточняется, что президент США Дональд Трамп хочет потребовать от Украины некие «дополнительные условия». Однако на данный момент времени они остаются «туманными», и даже окружение американского лидера не до конца понимает, что конкретно еще нужно будет сделать Киеву.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его причин. Глава государства также выразил уверенность, что урегулирование ситуации должно привести не к кратковременной передышке, а к долгосрочному миру.

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