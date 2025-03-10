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23:32, 10 марта 2025Мир

США заявили о предложенном Украиной «многообещающем» плане

Рубио: Украина предложила многообещающий план по частичному прекращению огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Craig Hudson / Reuters

Украина предложила «многообещающий» план по частичному прекращению огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает The New York Times.

«Я не говорю, что одного этого достаточно, но это та уступка, которую нужно видеть для завершения конфликта», — заявил он. По его словам, Соединенные Штаты не планируют ставить Украине условия мира, а хотят услышать позицию Киева, насколько «далеко они готовы зайти», и сравнить это с позицией Москвы.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп «намерен использовать все имеющиеся инструменты, чтобы попытаться усадить обе стороны за стол переговоров» и завершить конфликт.

По данным The Financial Times, украинские власти хотят предложить России частичное перемирие, оно касается ударов БПЛА и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии обсудят территориальные вопросы, соглашение по редкоземельным металлам и передачу разведданных. Он также подчеркнул, что американская сторона ожидает «значительного прогресса» от переговоров в Саудовской Аравии.

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