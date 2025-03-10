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19:13, 10 марта 2025Россия

Стало известно о зачистке курского приграничья от ВСУ

Военблогер Подоляка рассказал о зачистке курского приграничья от ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военнослужащие ведут зачистку приграничья в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Продолжается зачистка и пленение групп солдат ВСУ в районе севернее Казачьей Локни (думаю еще и сегодня будут продолжать выковыривать притаившихся)», — написал он.

По его словам, украинские войска в этом районе уже не оказывают организованного сопротивления. Некоторые, отметил военблогер, сидят и ждут, пока их возьмут в плен.

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«В общем, здесь разгром полный», — резюмировал Подоляка.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков, в которые Вооруженные силы России полностью освободят Курскую область, нет. Помимо этого он выразил уверенность в том, что армия России зачистит все приграничье.

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