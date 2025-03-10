Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:32, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Стоянов не смог простить участнику Comedy Club слов о «Городке»

Юрий Стоянов заявил, что не простил участнику Comedy Club слова о «Городке»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что не смог простить слова одного участника юмористического шоу Comedy Club о программе «Городок», где артист снимался с юмористом Ильей Олейниковым. Об этом он вспомнил в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Стоянов объяснил, что они с Олейниковым всегда хорошо относились к проекту с момента его появления, несмотря на то, что многие отзывы о Comedy Club были негативными. «Мы очень любили этих ребят, там за исключением двух персонажей, которые, как говорил Никита Михалков: "Не знаю, какой я друг. Но враг я хороший"», — заявил актер.

Он уточнил, что один из артистов из творческого дуэта назвал «Городок» отстоем. Стоянов добавил, что не согласен с мнением этого комика, так как, по его мнению, без «Городка» Comedy Club не мог бы существовать. Актер отметил, что до сих пор не простил участнику проекта эту реплику.

Ранее Стоянов вспомнил необычную деталь со съемок «Городка». По словам артиста, они с Олейниковым редко смеялись во время работы над выпусками.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о сроках освобождения Курской области

    Зеленский улетел в Саудовскую Аравию

    Россиянам назвали секрет получения 40-процентной скидки при покупке жилья

    Психолог раскрыла признаки эмоционального выгорания и способы с ним справиться

    Советники Трампа начали работать над смягчением санкций против России

    Летевший из Москвы самолет объявил сигнал срочности во время полета

    Названы последствия для США при ужесточении пошлин на китайские товары

    Спикер парламента Армении посоветовал искать украденные деньги в трусах

    Блогеру Митрошиной избрали меру пресечения по уголовному делу

    В Кремле оценили сворачивание в США программ по «российской угрозе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше