Стоянов не смог простить участнику Comedy Club слов о «Городке»

Юрий Стоянов заявил, что не простил участнику Comedy Club слова о «Городке»

Актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что не смог простить слова одного участника юмористического шоу Comedy Club о программе «Городок», где артист снимался с юмористом Ильей Олейниковым. Об этом он вспомнил в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Стоянов объяснил, что они с Олейниковым всегда хорошо относились к проекту с момента его появления, несмотря на то, что многие отзывы о Comedy Club были негативными. «Мы очень любили этих ребят, там за исключением двух персонажей, которые, как говорил Никита Михалков: "Не знаю, какой я друг. Но враг я хороший"», — заявил актер.

Он уточнил, что один из артистов из творческого дуэта назвал «Городок» отстоем. Стоянов добавил, что не согласен с мнением этого комика, так как, по его мнению, без «Городка» Comedy Club не мог бы существовать. Актер отметил, что до сих пор не простил участнику проекта эту реплику.

Ранее Стоянов вспомнил необычную деталь со съемок «Городка». По словам артиста, они с Олейниковым редко смеялись во время работы над выпусками.