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17:05, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Стоянов рассказал о неудачном опыте работы с «двумя парнями из КВН»

Стоянов заявил, что его сотрудничество с бывшими участниками КВН было неудачным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер театра и кино, известный российский юморист Юрий Стоянов рассказал о неудачном сотрудничестве с бывшими участниками телеигры КВН. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Стоянов заявил, что однажды он снялся в неудачном фильме, которым занимался человек, делавший до этого только рекламные ролики. «А кто партнеры? Да два парня из КВН. Худшая рекомендация», — уточнил артист. Он добавил, что согласился участвовать в проекте, несмотря на плохое предчувствие.

После этого Стоянов стал бояться сняться еще в одной неудачной картине и из-за этого отказался от участия в фильме «Горько», потому что у проекта не было сценария. «Каким же надо быть козлом, чтобы это профукать», — посетовал юморист.

Ранее Стоянов рассказал, что сделает все, чтобы сохранить память о своем коллеге по телепроекту «Городок» Илье Олейникове. Отмечалось, что артист посвятил Олейникову главу в книге «Игра в "Городки"».

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