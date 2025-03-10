Тело российского комбата с позывным Отмель нашли около Суджи. Он превратил здание женской колонии в крепость и держал там оборону

Тело Героя России Сергея Чебнева нашли в Малой Локне

Тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель обнаружили в ранее освобожденном селе Малая Локня в 15 километрах от Суджи в Курской области. Он погиб в августе 2024 года при обороне населенного пункта во время наступления украинских военных. Бойцы батальона, возглавляемого Чебневым, рассказывали, что несколько дней держали оборону в исправительной колонии №11.

Тело комбата нашли под завалами здания в районе колонии

Военкор Александр Коц сообщил, что бойцы 9 полка забрали тело своего командира батальона Сергея Чебнева из «Брестской крепости» — так назвали здание женской исправительной колонии №11, к которому в августе 2024 года подошли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Тогда четыре российских подразделения не дали полностью замкнуть кольцо вокруг колонии.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Изначально всеми четырьмя подразделениями командовал Отмель, он находился снаружи колонии и координировал оборону. Затем колонию начали обходить со всех сторон, на территорию прорвались танк, БМП, начали бить прямой наводкой по зданию, где укрывались героические защитники этого укрепленного опорного пункта», — рассказал Коц.

По его словам, к этому моменту погиб Отмель, который возглавил группу по деблокированию колонны с тыловой стороны, куда подъехали украинские пулеметчики. Российские бойцы попали под удары минометов и дрона-камикадзе, в итоге Отмель получил смертельные ранения.

Сегодня, 10 марта, российские бойцы вернулись в колонию, чтобы прежде всего забрать тела погибших, сказал Коц. Он также добавил, что Чебнев будет захоронен со всеми почестями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, вдова Чебнева Ольга проинформирована о том, что тело ее супруга найдено. 6 марта президент России Владимир Путин вручил ей медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Российские военные удерживали колонию несколько дней

В конце августа прошлого года российские военные поделились подробностями боев в районе исправительной колонии в Курской области. Они заранее эвакуировали гражданский персонал и заключенных, после чего превратили колонию в крепость, заняв оборону вокруг и внутри комплекса зданий.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российские военные тогда возвели защитные сооружения по периметру и удерживали позиции в течение нескольких дней. ВСУ при попытке прорваться потеряли около десяти БМП и бронетранспортеров, а также около сотни бойцов. Армейская авиация и артиллерия поддерживали обороняющие колонию силы, нанося удары по резервам ВСУ и не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.