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09:15, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Тина Канделаки поиздевалась над написавшими ей в WhatsApp мошенниками

Журналистка Тина Канделаки показала переписку с мошенниками в WhatsApp
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки рассказала, как поиздевалась над мошенниками, попытавшимися ее обмануть. Пост об этом она написала в своем Telegram-канале.

Канделаки опубликовала скриншот переписки в WhatsApp с неизвестным собеседником. Он заявил, что в доме журналистки будет проводиться проверка электросчетчиков и попросил у Канделаки сказать, когда она сможет встретить специалиста. Также неизвестный указал номер телефона мастера, который должен был с ней связаться.

«Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!» — написала Канделаки в ответ. Публикацию она сопроводила подписью: «Начинаем утро с мошенников».

Ранее стало известно, что мошенники обманули полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей. Отмечалось, что преступники представились сотрудниками Мосэнерго и вынудили 72-летнего бывшего военного сообщить им код из СМС под предлогом замены счетчиков.

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