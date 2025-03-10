Тина Канделаки поиздевалась над написавшими ей в WhatsApp мошенниками

Журналистка Тина Канделаки показала переписку с мошенниками в WhatsApp

Российская журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки рассказала, как поиздевалась над мошенниками, попытавшимися ее обмануть. Пост об этом она написала в своем Telegram-канале.

Канделаки опубликовала скриншот переписки в WhatsApp с неизвестным собеседником. Он заявил, что в доме журналистки будет проводиться проверка электросчетчиков и попросил у Канделаки сказать, когда она сможет встретить специалиста. Также неизвестный указал номер телефона мастера, который должен был с ней связаться.

«Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!» — написала Канделаки в ответ. Публикацию она сопроводила подписью: «Начинаем утро с мошенников».

Ранее стало известно, что мошенники обманули полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей. Отмечалось, что преступники представились сотрудниками Мосэнерго и вынудили 72-летнего бывшего военного сообщить им код из СМС под предлогом замены счетчиков.