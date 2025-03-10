Трамп упрекнул журналиста за вопрос о Путине

Трамп заявил о потере доверия к WP после вопроса о Путине

Президент США Дональд Трамп упрекнул журналиста американской газеты The Washington Post (WP) Майкла Бернбаума за вопрос о российском лидере Владимире Путине. Запись трансляции доступна на YouTube-канале LiveNOW from FOX.

Бернбаум спросил Трампа, считает ли он, что Путин проявляет к нему неуважение тем, что продолжает спецоперацию на Украине на фоне попыток американского лидера установить мир. «Он не уважает меня?» — с недоумением отреагировал глава Белого дома.

После этого политик поинтересовался, на какое издание работает журналист. «Вы в значительной степени потеряли доверие», — заявил Трамп, получив ответ. Следом он обратился к другим представителям прессы с просьбой продолжать задавать ему вопросы.

Ранее сообщалось, что президент США резко прервал журналиста после вопроса об отношениях миллиардера Илона Маска и госсекретаря США Марко Рубио. Трамп обвинил сотрудника СМИ в желании раздуть сенсацию.