У Мавроди не нашлось наследников

РИА Новости: У основателя финансовой пирамиды Мавроди не нашлось наследников

У умершего основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди не нашлось наследников. Это выяснило РИА Новости, агентство ознакомилось с соответствующими материалами.

Согласно законодательству, наследство можно открыть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если не успеть за этот период, претендентам придется обращаться с заявлением в суд для восстановления срока.

Как отмечает агентство, со дня смерти бизнесмена никто так и не открыл наследственное дело.

Создатель знаменитой финансовой пирамиды, из-за которой пострадали миллионы россиян, умер от сердечного приступа 26 марта 2018 года в Москве. Ему было 62 года.