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06:07, 10 марта 2025Россия

У Мавроди не нашлось наследников

РИА Новости: У основателя финансовой пирамиды Мавроди не нашлось наследников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress

У умершего основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди не нашлось наследников. Это выяснило РИА Новости, агентство ознакомилось с соответствующими материалами.

Согласно законодательству, наследство можно открыть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если не успеть за этот период, претендентам придется обращаться с заявлением в суд для восстановления срока.

Как отмечает агентство, со дня смерти бизнесмена никто так и не открыл наследственное дело.

Создатель знаменитой финансовой пирамиды, из-за которой пострадали миллионы россиян, умер от сердечного приступа 26 марта 2018 года в Москве. Ему было 62 года.

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