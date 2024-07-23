Стали известны долги Мавроди

Мавроди оставил после своей смерти почти на 1,6 миллиарда рублей

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в отношении Мавроди Хамовническим с 2007 года по 2017 год завели более 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч — присужденные судом госпошлины, более 252 миллионов — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Ранее бывший министр финансов России, президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов увидел сходство биткоина с популярной в 1990-х финансовой пирамидой «МММ».

Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни.