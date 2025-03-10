Уехавшая в США звезда «Мэри Поппинс, до свидания» вернулась в Россию

Актриса Наталья Андрейченко вернулась в Россию и заявила, что она дома

Актриса Наталья Андрейченко, наиболее известная по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», вернулась в Россию. Кадрами из Санкт-Петербурга она поделилась в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я замерзла, купила шапочку. Зато на Сенатской площади! Какая красота! И дома, и дома», — сообщила Андрейченко, добавив, что в Санкт-Петербурге ей нравится больше, чем в Париже.

Актриса переехала в США в начале 90-х, в 2005 году вернулась в Россию, а с 2012-го преимущественно проживает в Мексике. Осенью 2024 года в одном из интервью она сообщила, что готова вернуться на родину ради хорошей роли и гордится тем, что она русская. В феврале 2025-го Андрейченко рассказала, что вскоре прилетит в Россию, где получит почетное звание «Заслуженный деятель искусств», и назвала страну «любимой Рашечкой».