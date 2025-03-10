Умер звезда «Доктора Кто» и «Гарри Поттера»

Британский актер Саймон Фишер-Бекер, известный по ярким эпизодическим ролям в культовых сериале «Доктор Кто» и фильме «Гарри Поттер», ушел из жизни. Об этом сообщает издание Metro.
Как сообщил журналистам агент актера Ким Берри, артист скончался в возрасте 63 лет. Причины случившегося не сообщаются.
Фишер-Бекер известен по роли привидения монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень», а также Дориума Мэлдовара в британском сериале «Доктор Кто».
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