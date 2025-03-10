Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:07, 10 марта 2025Культура

Умер звезда «Доктора Кто» и «Гарри Поттера»

Актер Саймон Фишер-Бекер из «Гарри Поттера» и «Доктора Кто» ушел из жизни
Андрей Шеньшаков
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве
Саймон Фишер-Бекер

Саймон Фишер-Бекер. Кадр: CLJ Productions Ltd / YouTube

Британский актер Саймон Фишер-Бекер, известный по ярким эпизодическим ролям в культовых сериале «Доктор Кто» и фильме «Гарри Поттер», ушел из жизни. Об этом сообщает издание Metro.

Как сообщил журналистам агент актера Ким Берри, артист скончался в возрасте 63 лет. Причины случившегося не сообщаются.
Фишер-Бекер известен по роли привидения монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень», а также Дориума Мэлдовара в британском сериале «Доктор Кто».

Ранее стало известно, что умер известный британский актер, сыгравший Сталина и Горбачева. Тимоти Уэсту было 90 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция Труба». Появились подробности прорыва российских войск в Суджу по газопроводу

    Момент въезда автомобиля в остановку с людьми в Казани попал на видео

    Россиянам станет дороже питаться из-за пошлин Трампа

    В Офисе Зеленского отвергли заключение перемирия на суше

    Первых 18-летних бойцов ВСУ отправили в связанную с нацистами бригаду

    В СВР заявили о раздражении Британии из-за отношения Трампа к России

    Алсу назвала себя разведенкой с прицепом

    В Раде высокие рейтинги Зеленского объяснили запугиванием социологов

    В Евросоюзе потребовали прекратить поддержку Украины в пользу дипломатии

    Уничтожение автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше