Умер звезда «Доктора Кто» и «Гарри Поттера»

Актер Саймон Фишер-Бекер из «Гарри Поттера» и «Доктора Кто» ушел из жизни

Британский актер Саймон Фишер-Бекер, известный по ярким эпизодическим ролям в культовых сериале «Доктор Кто» и фильме «Гарри Поттер», ушел из жизни. Об этом сообщает издание Metro.

Как сообщил журналистам агент актера Ким Берри, артист скончался в возрасте 63 лет. Причины случившегося не сообщаются.

Фишер-Бекер известен по роли привидения монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень», а также Дориума Мэлдовара в британском сериале «Доктор Кто».

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