Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

Kyodo: Toyota остановит работу еще одного завода в Японии из-за нехватки деталей

Руководство японского автоконцерна Toyota приняло решение остановить свой завод Daihatsu в Киото. Об этом сообщает местное новостное агентство Kyodo.

Решение было принято из-за нехватки деталей после взрыва на предприятии аффилированной с автоконцерном компании Chuo Spring. Инцидент произошел 6 марта, пострадали в общей сложности три сотрудника в результате возгорания пылесборника. Этот завод производил для Toyota пружины и другие детали для автомобилей.

В результате было принято решение остановить одну линию на заводе Daihatsu. До этого ушедший из России автоконцерн объявил и об остановке трех линий на двух заводах в префектуре Аити. На этих линиях выпускались модели Harrier и RAV4. Это решение вступило в силу с понедельника, 10 марта.

Это не первый подобный инцидент. Осенью 2023 года на этом заводе также прогремел взрыв. Тогда руководству Toyota пришлось остановить в общей сложности 13 линий на 8 заводах в Японии. В результате была временно прекращена сборка моделей Land Cruiser и RAV4. Сборку автомобилей тогда остановили на 6 из 14 заводов. Для восстановления полноценной работы потребовалось десять дней. До этого, в августе того же года Toyota остановила работу 14 предприятий из-за сбоя в компьютерных системах.