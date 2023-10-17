Сборку Toyota Land Cruiser и RAV4 остановили из-за взрыва на заводе

Kyodo: Toyota приостановила работу 6 из 14 заводов в Японии из-за взрыва

Японский производитель Toyota приостановил работу части заводов в стране. Причиной стал взрыв на производстве деталей в префектуре Айти 16 октября, сообщает Kyodo.

Взрыв на вспомогательном предприятии Toyota произошел 16 октября, в результате чего возникли перебои с поставками деталей для Corola, Prius, Land Cruiser и RAV4. Из-за нехватки комплектующих компания остановила сборку автомобилей на 6 из 14 заводов в Японии, которые производятся для внутреннего рынка и для поставок за рубеж.

В августе 2023 года Toyota остановила работу 14 предприятий из-за сбоя в компьютерных системах. По данным Nikkei Asia, неполадки вызвали кибератаки на одного из крупнейших поставщиков компонентов. Пауза в производстве вызвала отставание от месячного плана на пять процентов, отметили источники.

В январе японский производитель также вынужденно приостановил сборку машин из-за вспышки коронавируса. На предприятии заразились около 20 человек. Перебои в производстве повлияют на выпуск около 1500 автомобилей, в том числе некоторых моделей Toyota Camry.

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон в начале 2023 года. В январе работать в российском подразделении компании оставались 277 человек, из них 76 — на заводе в Санкт-Петербурге, добавил автоконцерн. В сентябре численность персонала фабрики составляла 2,35 тысячи человек, о начале увольнений сообщили 14 ноября прошлого года. Ранее на предприятии выпускали до 100 тысяч Camry и RAV4 в год, которые поступали на местный рынок и в Казахстан, Белоруссию и Армению.

