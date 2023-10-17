Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:48, 17 октября 2023Экономика

Сборку Toyota Land Cruiser и RAV4 остановили из-за взрыва на заводе

Kyodo: Toyota приостановила работу 6 из 14 заводов в Японии из-за взрыва
СюжетВспышка коронавируса:

Фото: Toyota Motor Corporation / Handout / Reuters

Японский производитель Toyota приостановил работу части заводов в стране. Причиной стал взрыв на производстве деталей в префектуре Айти 16 октября, сообщает Kyodo.

Взрыв на вспомогательном предприятии Toyota произошел 16 октября, в результате чего возникли перебои с поставками деталей для Corola, Prius, Land Cruiser и RAV4. Из-за нехватки комплектующих компания остановила сборку автомобилей на 6 из 14 заводов в Японии, которые производятся для внутреннего рынка и для поставок за рубеж.

В августе 2023 года Toyota остановила работу 14 предприятий из-за сбоя в компьютерных системах. По данным Nikkei Asia, неполадки вызвали кибератаки на одного из крупнейших поставщиков компонентов. Пауза в производстве вызвала отставание от месячного плана на пять процентов, отметили источники.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

В январе японский производитель также вынужденно приостановил сборку машин из-за вспышки коронавируса. На предприятии заразились около 20 человек. Перебои в производстве повлияют на выпуск около 1500 автомобилей, в том числе некоторых моделей Toyota Camry.

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон в начале 2023 года. В январе работать в российском подразделении компании оставались 277 человек, из них 76 — на заводе в Санкт-Петербурге, добавил автоконцерн. В сентябре численность персонала фабрики составляла 2,35 тысячи человек, о начале увольнений сообщили 14 ноября прошлого года. Ранее на предприятии выпускали до 100 тысяч Camry и RAV4 в год, которые поступали на местный рынок и в Казахстан, Белоруссию и Армению.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

    VK анонсировала новый проект

    Мадонне пригрозили штрафом в 35 миллионов рублей из-за продолжительности шоу

    Zoom оштрафовали в России на 115 миллионов рублей

    В Армении заявили о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца года

    Объяснен совет не будить видящего кошмар человека

    Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

    Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

    Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

    Посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости