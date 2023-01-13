Toyota завершила увольнение сотрудников на российском заводе

Toyota заявила о завершении процедуры увольнения сотрудников завода в Петербурге

Японская Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Сейчас в российском подразделении компании работает 277 человек, из них 76 — на заводе в Санкт-Петербурге, добавил автоконцерн. В сентябре численность персонала фабрики составляла 2,35 тысячи человек, о начале увольнений сообщили 14 ноября — тогда же стало известно о закрытии и консервации завода. В октябре автопроизводители Казахстана начали переговоры с Toyota о переносе сборочного предприятия в республику.

Производство на российской площадке Toyota остановила вскоре после начала военных действий на Украине, 4 марта. Официальной причиной приостановки назвали невозможность поставок необходимых комплектующих. На заводе выпускались модели Camry и RAV4. Ежегодно на предприятии производилось 100 тысяч автомобилей. С российского завода машины поставлялись также в Казахстан, Белоруссию и Армению.

В декабре прошлого года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что недавно национализированный бывший завод Nissan в России передадут в собственность его компании. На площадке начнут производить наряду со старыми минимум три новые модели Lada, однако переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются. Ожидается, что производство в Петербурге будет запущено во втором полугодии 2023 года.