Казахстан начал переговоры с Toyota о переносе производства из России

Казахстан начал переговоры с Toyota о переносе закрытого в России автозавода

Автопроизводители Казахстана начали переговоры с японской компанией Toyota о переносе в республику сборочного предприятия, закрытого в России. Об этом рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев, передает «Интерфакс».

По его словам, марка является одной из самых популярных в стране, и если есть такая возможность, то бизнес ее не упустит. При этом Ускенбаев уточнил, что предприниматели вряд ли будут обсуждать вопрос переноса с государством. «Это чисто технические вопросы: сколько и кто денег вкладывает, какие компетенции», — пояснил министр.

При этом он добавил, что не уверен в успехе, но если получится и завод Toyota откроется в Казахстане, это станет одним из самых сильных успехов страны.

Завод Toyota под Санкт-Петербургом, запущенный в 2007 году и поставлявший на рынок модели RAV4 и Camry, прекратил работу после ввода российских войск на территорию Украины. После шести месяцев простоя, в сентябре, компания объявила о закрытии производства. В качестве причины были названы нарушения в логистических цепочках поставок основных комплектующих и материалов.

Ранее о возможности поставок в Россию иранских автомобилей «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin) рассказал председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей исламской республики Наджафи Манеш. По его словам, эти марки могут выдерживать холода до минус 25 градусов по цельсию, а потому пригодны к использованию в российских условиях.