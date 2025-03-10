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14:14, 10 марта 2025Интернет и СМИ

В Белом доме назвали лузером влиятельный американский телеканал

Белый дом на своем сайте назвал CNN лузерами, производящими фейковые новости
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Mark Lennihan / AP

Белый дом назвал лузером влиятельный американский телеканал CNN после того, как издание сочло фейком заявление президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник Джо Байден выделял средства на создание мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Комментарий был опубликован на сайте Белого дома.

В статье отмечается, что Трамп недавно обвинил администрацию Байдена в трате восьми миллионов долларов на «превращение мышей в трансгендеров». «Лузеры в CNN, производящие фейковые новости, тут же попытались проверить это, но президент Трамп оказался прав (как всегда)», — заявили в Белом доме.

Утверждается, что при администрации Байдена Национальный институт здравоохранения выделил миллионы долларов в виде грантов учреждениям по всей стране, чтобы они проводили трансгендерные эксперименты на мышах.

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В публикации CNN при этом говорится, что целью исследований, о которых высказывался Трамп, была не смена пола мышей, а изучение возможного влияния препаратов для «гендерной терапии» на организм.

Ранее в Белом доме назвали неудачниками несколько западных СМИ, пытавшихся своей риторикой поссорить президента США и бизнесмена Илона Маска. Утверждалось, что Трамп смеется над такими изданиями.

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