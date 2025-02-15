В Белом доме ряд западных СМИ назвали лузерами

Белый дом назвал лузерами и фейками ряд СМИ за попытку поссорить Трампа и Маска

Белый дом назвал лузерами и фейковыми ряд западных СМИ, пытавшихся своей риторикой поссорить президента США Дональда Трампа и миллиардера, главу департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Об этом администрация американского лидера написала в соцсети X.

«Президент Трамп высмеивает лузеров из фейковых новостей за то, что они пытаются разобщить его и Илона Маска», — указано в публикации.

Кроме того, в сообщении есть отрывок интервью Трампа и Маска телеканалу Fox News. В нем президент Соединенных Штатов говорит, что некоторые издания выставляют все так, что Илону Маску передается часть президентских полномочий, и даже называют его «президент Маск».

«Это же так очевидно — им это так плохо удается. Я думал, что они хороши в этом, но на самом деле — плохи», — оценил Трамп действия СМИ. Конкретные издания, преследующие такую цель, он перечислять не стал.

Ранее соучредитель американского комитета политических действий Lincoln Project Рик Уилсон заявлял, что Трамп может развернуть борьбу против Маска. «Когда Трамп увидит, что Илон наносит ему политический ущерб, он в горячую минуту перережет шнур. Это даже не займет и пяти ударов сердца», — выразил мнение он.