Президент США рассказал о влиянии СМИ на их отношения с Маском

Президент США Трамп заявил о попытках СМИ разлучить его с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил о попытках СМИ разлучить его с миллиардером, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, Трамп рассказал о разговоре с миллиардером. Он сообщил, что Маск позвонил ему и предупредил, что СМИ пытаются их разлучить. «Без сомнений», — ответил президент США. Он заявил, что СМИ очень плохи в своих попытках рассорить его с главной (DOGE). По словам Трампа, раньше он думал, что СМИ хороши в этом, однако на самом деле это не так, потому что «если бы они были хороши, я бы никогда не стал президентом», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Белый дом назвал лузерами и фейковыми ряд западных СМИ, пытавшихся своей риторикой поссорить президента США Дональда Трампа и миллиардера, главу департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.