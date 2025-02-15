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12:15, 15 февраля 2025Мир

Президент США рассказал о влиянии СМИ на их отношения с Маском

Президент США Трамп заявил о попытках СМИ разлучить его с Маском
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Белом доме ряд западных СМИ назвали лузерами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о попытках СМИ разлучить его с миллиардером, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, Трамп рассказал о разговоре с миллиардером. Он сообщил, что Маск позвонил ему и предупредил, что СМИ пытаются их разлучить. «Без сомнений», — ответил президент США. Он заявил, что СМИ очень плохи в своих попытках рассорить его с главной (DOGE). По словам Трампа, раньше он думал, что СМИ хороши в этом, однако на самом деле это не так, потому что «если бы они были хороши, я бы никогда не стал президентом», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Белый дом назвал лузерами и фейковыми ряд западных СМИ, пытавшихся своей риторикой поссорить президента США Дональда Трампа и миллиардера, главу департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.

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