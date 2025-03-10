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16:08, 10 марта 2025Интернет и СМИ

В Чечне прокомментировали блокировку Telegram

Министр Дудаев назвал блокировку Telegram в Чечне необоснованной
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал блокировку мессенджера Telegram в республике. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Он назвал блокировку мессенджера в республике абсолютно необоснованной и нерациональной. По словам министра, ситуация в Чечне ничем не отличается от положения дел в других субъектах Российской Федерации. Он также добавил, что, согласно статистике, регион считается одним из самых безопасных в стране.

Дудаев призвал руководство платформы пересмотреть решение о блокировке. Он подчеркнул, что жители Чечни имеют такое же право получать и распространять информацию, как и жители других регионов России.

Ранее стало известно, что в Чечне и Дагестане заблокировали Telegram. Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что мессенджер использовался «недругами». Он призвал жителей региона пользоваться альтернативой Telegram, например, социальной сетью «ВКонтакте».

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