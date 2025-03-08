В двух российских регионах заблокировали Telegram

В Дагестане и Чечне заблокировали мессенджер Telegram

В двух российских регионах — Дагестане и Чечне — по просьбе местных правоохранительных органов был заблокирован популярный мессенджер Telegram. Об этом заявил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом, в субботу, 8 марта, Telegram перестал работать на территории двух регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), уточнил руководитель республиканского ведомства. Он не исключил, что в дальнейшем популярным мессенджером можно будет пользоваться в Дагестане и Чечне, однако не обозначил конкретных сроков возможного восстановления работы. «Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — резюмировал Гамзатов.

В качестве главной причины подобного решения он назвал использование этого мессенджера «недругами». Наглядным примером подобного, по его словам, следует считать организацию массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в октябре 2023 года. Гамзатов рекомендовал местным жителям использовать альтернативный Telegram вариант для коммуникации в интернете. «Пока есть хорошие аналоги, например, VK (социальная сеть «ВКонтакте» — прим. "Ленты.ру")», — заключил Гамзатов.

Периодические сбои в работе мессенджера Telegram наблюдались в ряде регионов СКФО с 2024 года. Подобные случаи стали фиксироваться после массовых беспорядков в Дагестане. Тогда участники акции нанесли значительный ущерб аэропорту в Махачкале, повредив имущество на общую сумму более чем в 24 миллиона рублей. Своими действиями активисты выразили протест пассажирам, прибывшим в столицу Дагестана из Тель-Авива, на фоне эскалации на Ближнем Востоке и массированных ударов Израиля по территории Сектора Газа.

Пострадавшими в результате беспорядков оказались 30 представителей региональной власти Дагестана. Подавляющая часть из них (23 человека) получила повреждения различной степени тяжести. В конце февраля 2025 года стало известно, что пятерых участников протеста осудили на длительные сроки. До этого еще четверо получили наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.