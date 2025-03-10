В ДНР рассказали о наступлении российских войск на дзержинском направлении

Глава ДНР Пушилин: ВС России отодвигают ВСУ от Дзержинска

Российские войска в результате успешных боевых действий продолжили оттеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Дзержинска (украинское название — Торецк). О наступлении Российской армии на дзержинском направлении рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Тяжелую работу проводят наши подразделения, не давая противнику успешно контратаковать и используя всю ситуацию, и также продолжая отодвигать от населенного пункта Дзержинск», — заявил глава региона.

Он отметил, что именно из окрестностей Дзержинска ВСУ наносят удары по мирному населению Горловки.

Ранее Пушилин рассказал о наступлении российских войск в районе села Богатырь. Он добавил, что Вооруженные силы России также начали бои в районе населенного пункта Вольное Поле.