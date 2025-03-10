В ДНР рассказали о наступлении российских войск в районе Богатыря

Глава ДНР Пушилин: ВС России продвигаются в районе села Богатырь

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются в районе села Богатырь. О наступлении Вооруженных сил России рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«После освобождения Константинополя очень важно, что наши бойцы сейчас концентрируются уже на следующем очень серьезном укрепрайоне противника, в районе населенного пункта Богатырь», — заявил глава региона.

Он добавил, что российские войска также начали бои в районе населенного пункта Вольное Поле.

Ранее стало известно об уничтожении десятков бойцов Вооруженных сил Украины в результате российского удара в пригороде Николаева. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, рядом с объектом расположен аэропорт, где проходят обучение украинские пилоты.