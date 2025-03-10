Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:46, 10 марта 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о наступлении российских войск в районе Богатыря

Глава ДНР Пушилин: ВС России продвигаются в районе села Богатырь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются в районе села Богатырь. О наступлении Вооруженных сил России рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«После освобождения Константинополя очень важно, что наши бойцы сейчас концентрируются уже на следующем очень серьезном укрепрайоне противника, в районе населенного пункта Богатырь», — заявил глава региона.

Он добавил, что российские войска также начали бои в районе населенного пункта Вольное Поле.

Ранее стало известно об уничтожении десятков бойцов Вооруженных сил Украины в результате российского удара в пригороде Николаева. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, рядом с объектом расположен аэропорт, где проходят обучение украинские пилоты.

    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье прогремел взрыв, начался мощный пожар. Что произошло и что известно о жертвах?

    Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом России

    Пара полосок на ногте у женщины оказались признаком смертельного заболевания

    Российским регионам рекомендовали отказаться от микроквартир

    Трех расправившихся с лидером ОПГ «Ташкентские» киллеров задержали спустя 16 лет

    Актриса Екатерина Шпица показала полуголую грудь на камеру

    Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта в Курской области

    В FIS отреагировали на призыв главы МОК допустить россиян

    Знаменитый кинолог назвал лучшие малоизвестные породы собак для семьи с детьми

    ВСУ перебросили бойцов «Айдара» в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше