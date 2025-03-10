В подполье заявили о ликвидации десятков бойцов ВСУ при ударе в пригороде Николаева

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по объекту с бойцами ВСУ в Николаеве

Объект с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал под удар, в результате которого десятки украинских бойцов и иностранных наемников были уничтожены. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, объект находился в пригороде Николаева в районе села Баловное. В общей сложности зафиксировано пять ударов. Тринадцать человек получили ранения, более тридцати — не выжили, уточнил Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что рядом с объектом расположен аэропорт, где проходят обучение украинские пилоты. «В самом Баловном и соседней Константиновке производят БПЛА и ремонтируют технику», — указал подпольщик.

Ранее российские военнослужащие в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили и уничтожили группы бойцов ВСУ, заявлявших об «успешном контрнаступлении».