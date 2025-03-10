Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 10 марта 2025Мир

В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп созванивались один раз за новый срок президента США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

С начала нового срока президента США Дональда Трампа он и его российский коллега Владимир Путин созванивались лишь один раз. О телефонном разговоре рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор», — сообщил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что эти переговоры были «достаточно конструктивными для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы». По его словам, Москва и Вашингтон находятся в начале пути реставрации двусторонних отношений.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. По словам президента США, разговор с российским лидером был очень продуктивным.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о сроках освобождения Курской области

    В Кремле оценили сворачивание в США программ по «российской угрозе»

    Стоянов не смог простить участнику Comedy Club слов о «Городке»

    Таможенники пресекли ввоз омаров из ОАЭ на сотни тысяч рублей для ресторана Москвы

    Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

    В США назвали главную ошибку самолетостроения России

    Ветеран «Вагнера» высказался о возможном появлении «лягушатников» в Курской области

    В Кремле ответили на вопрос о ситуации с базами России в Сирии

    Названы способы избежать вреда для здоровья в пост

    Россиянам раскрыли способ узнать о скрытой протечке крана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше