В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп созванивались один раз за новый срок президента США

С начала нового срока президента США Дональда Трампа он и его российский коллега Владимир Путин созванивались лишь один раз. О телефонном разговоре рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор», — сообщил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что эти переговоры были «достаточно конструктивными для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы». По его словам, Москва и Вашингтон находятся в начале пути реставрации двусторонних отношений.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. По словам президента США, разговор с российским лидером был очень продуктивным.