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16:42, 10 марта 2025Бывший СССР

В Молдавии создали партию для «обретения свободы» Гагаузии

В Молдавии зарегистрировали «Гагаузскую народную партию» для обретения свободы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Молдавии зарегистрировали «Гагаузскую народную партию» для обретения свободы региона. Об этом сообщает издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

Политическое движение официально зарегистрировано в республике, сообщает СМИ. Его возглавляет депутат Гагаузского парламента Николай Дудогло.

На учредительном съезде он объявил, что цель создания партии — освобождение от влияния партий Молдавии. Партия является 84-й по счету в официальном списке партий республики.

Ранее спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова не пустили на лечение в Турцию. Он заявил, что его задержали на пограничном контроле в аэропорту Кишинева. Причины не объяснили.

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