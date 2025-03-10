В Молдавии создали партию для «обретения свободы» Гагаузии

В Молдавии зарегистрировали «Гагаузскую народную партию» для обретения свободы

В Молдавии зарегистрировали «Гагаузскую народную партию» для обретения свободы региона. Об этом сообщает издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

Политическое движение официально зарегистрировано в республике, сообщает СМИ. Его возглавляет депутат Гагаузского парламента Николай Дудогло.

На учредительном съезде он объявил, что цель создания партии — освобождение от влияния партий Молдавии. Партия является 84-й по счету в официальном списке партий республики.

Ранее спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова не пустили на лечение в Турцию. Он заявил, что его задержали на пограничном контроле в аэропорту Кишинева. Причины не объяснили.