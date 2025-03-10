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19:03, 10 марта 2025Россия

В Москве поезд МЦД затянул под платформу оступившегося пассажира и попал на видео

На МЦД в Москве мужчина упал между платформой и отъезжающим поездом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве на станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Курская» мужчину затянуло под движущуюся электричку. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как пассажир встает с лавочки и, пошатываясь, подходит вплотную к уже отъехавшему поезду, который набирает скорость, оступается и одной ногой падает в пространство между платформой и составом. В результате мужчину затягивает в проем.

По информации канала, пострадавший выжил. Локомотивная бригада нашла его позади уехавшего поезда. Мужчину доставили в реанимацию с переломами. Точные данные о состоянии пассажира не приводятся.

Ранее в Москве 11-летний мальчик упал под движущийся поезд на станции метро «ЦСКА». На кадрах с камеры наблюдения видно, как школьник идет по платформе и, случайно зацепившись ногой за шнурок обуви, падет с ее края прямо перед прибывающим составом. Машинист, видя это, применяет экстренное торможение, однако ребенок все равно оказывается под первым вагоном.

ЖЗЛ
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