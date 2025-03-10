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15:04, 10 марта 2025Бывший СССР

В Офисе Зеленского отвергли заключение перемирия на суше

Советник Зеленского Лещенко: Украина не согласится на перемирие на суше
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Украина не согласится на перемирие на суше. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает «Страна.ua».

«Вы хотите перемирия — мы готовы. Но не на суше», — заявил Лещенко. По его словам, Киев предлагает прекращение огня «в небе», с прекращением использования дронов, ракет и баллистики, а также прекращение огня на море.

Он добавил, что Киев не согласится на условия, которые якобы навязывает администрация США, поскольку американская военная помощь «не настолько критическая», чтобы останавливать боевые действия.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США.

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