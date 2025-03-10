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16:16, 10 марта 2025Россия

В России объяснили использование «секретного средства» в зоне СВО

Полковник Тимошенко: Ослы и лошади состоят на службе в армии России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ослы и лошади, которых американская газета The Wall Street Journal назвала секретным средством российских военных в зоне проведения спецоперации (СВО), официально состоят на службе в армии России. Об этом сообщил «Ридусу» военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

Он объяснил, что животными в армии занимается Ветеринарно-санитарная служба. «Эта служба присматривает за здоровьем собак, ослов и лошадей, имеющихся в нашей армии. Если ослы и лошади помогают производить транспортировку припасов и солдат незаметно для беспилотников, то почему бы их не использовать?» — заявил полковник и добавил, что не понимает удивления западных СМИ.

Материал WSJ также прокомментировал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ослы, лошади и собаки необходимы для доставки грузов там, где техника не может пройти. Животные, которых сопровождает проводник, доставляют боеприпасы и продовольствие, добавил он.

В начале февраля Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал кадры с ослами в зоне СВО, которых использовали в качестве гужевого транспорта. В публикации также говорилось, что пребывание крупных животных на передовой рождает сразу несколько новых проблем, включая необходимость регулярного питания и специфического ветеринарного ухода.

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