В России снизились ставки по ипотеке

Ипотечные ставки на первичном рынке России опустилась до 27,93 %

Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке за неделю с 3 по 9 марта снизились на 0,8 процентного пункта на первичном рынке и на 0,86 процентного пункта на вторичном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Таким образом на первичном рынке средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до 27,93 процента, на вторичном рынке — до 28,43 процента.

При этом рыночные ставки по ипотеке росли на протяжении всего прошлого года. В начале 2024 года средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки составляла 16,3 процента, а на вторичное жилье — 16,2 процента. К концу декабря ставки поднялись до 28,98 и 29,39 процента соответственно. В январе они оставались неизменными, в феврале на 0,2 процента снизилась ставка на новостройки, на вторичное жилье она практически не менялась.

Ранее в правительстве решили рассмотреть идею распространить программу льготной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Член российской гильдии риелторов Константин Барсуков считает, что это поможет российским застройщикам в тяжелых условиях низкого спроса на жилье.