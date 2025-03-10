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06:55, 10 марта 2025Россия

В российском городе машина провалилась под землю

В Уфе припаркованная у дома машина провалилась под землю из-за просадки грунта
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

В Уфе припаркованная во дворе жилого дома машина провалилась под землю. Как сообщает в Telegram управление гражданской защиты российского города, инцидент произошел из-за просадки грунта.

«Опасный участок диаметром 7 метров и глубиной 8 метров огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли», — говорится в публикации.

Машина получила механические повреждения. Также были эвакуированы несколько автомобилей, припаркованных рядом с местом просадки грунта. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее машина скорой помощи провалилась под землю в Феодосии. Транспортное средство заехало на новый светомузыкальный фонтан и провалила его. При этом причина инцидента не уточняется.

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