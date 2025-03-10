В российском городе машина провалилась под землю

В Уфе припаркованная во дворе жилого дома машина провалилась под землю. Как сообщает в Telegram управление гражданской защиты российского города, инцидент произошел из-за просадки грунта.
«Опасный участок диаметром 7 метров и глубиной 8 метров огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли», — говорится в публикации.
Машина получила механические повреждения. Также были эвакуированы несколько автомобилей, припаркованных рядом с местом просадки грунта. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее машина скорой помощи провалилась под землю в Феодосии. Транспортное средство заехало на новый светомузыкальный фонтан и провалила его. При этом причина инцидента не уточняется.