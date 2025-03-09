Машина скорой помощи провалилась под землю в российском городе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале.
Отмечается, что происшествие случилось в Феодосии. Машина заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его. При этом причина инцидента не уточняется.
Сообщается, что на месте случившегося работают все спецслужбы. «Пострадавших нет, машина будет освобождена из провала. Фонтан придется восстанавливать», — написал Ткаченко.
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