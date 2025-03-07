Жительница Москвы нашла проигравшего в казино мужа на крыше разбитого люксового авто

В Москве мужчину нашли на крыше люксового автомобиля после проигрыша в казино

Жителя Москвы нашли на крыше разбитого люксового автомобиля после проигрыша в казино. Об этом пишет Baza в Telegram.

Выяснилось, что 42-летний москвич имел склонность к азартным играм. 6 марта он забрал у жены наличные деньги и отправился в казино, вернувшись только на следующий день. Супруга не пустила мужчину домой, а несколько минут спустя услышала грохот. Выглянув на улицу, она увидела мужа на иномарке. Спасти россиянина не удалось.

К посту приложены фотографии, на которых видно, что мужчина продавил крышу машины, частично провалившись в салон.

Ранее во Владимире мужчина выжил после падения из окна на 18-м этаже прямо на припаркованный у жилого дома автомобиль. Предположительно, пострадавший находился в состоянии наркотического опьянения. Момент происшествия попал на видео.