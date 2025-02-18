Россиянин рухнул с 18-го этажа на машину, выжил и попал на видео

Во Владимире мужчина упал с 18-го этажа на припаркованный автомобиль и выжил

Во Владимире мужчина выжил при падении из окна многоэтажки на проспекте Строителей. Видео с моментом происшествия опубликовал городской поисково-спасательный отряд в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых после полуночи 18 февраля, видно, как на одну из припаркованных во дворе машин падает человек, продавив крышу автомобиля. К посту также приложены фотографии, на которых видно, как спасатели извлекают провалившегося в салон машины россиянина.

Как выяснил Telegram-канал «112», 27-летний мужчина выпал из окна квартиры на 18-м этаже, где находился в гостях у знакомого. Предположительно, пострадавший находился в состоянии наркотического опьянения. Подробности о полученных им травмах не приводятся.

Ранее похожий случай произошел в Ярославле. Там мужчина выжил при падении с 19-го этажа. На кадрах с камеры наблюдения видно, что он рухнул между металлическими перилами подъезда, едва не задев проходившего в метре от него прохожего.