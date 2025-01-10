Россиянин рухнул с 19-го этажа в метре от прохожего, выжил и попал на видео

В Ярославле мужчина выжил при падении с 19-го этажа

В Ярославле 21-летний мужчина выжил при падении с 19-го этажа. Видео с моментом происшествия опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах, снятых установленной на многоэтажке камерой наблюдения, видно, что россиянин рухнул между металлическими перилами подъезда, едва не задев проходившего в метре от него прохожего. Сразу после этого погас дворовой фонарь.

Как выяснило издание, мужчина выжил благодаря линии электропередачи, за которую зацепился. Причина происшествия не уточняется.

В свою очередь, портал 76.RU со ссылкой Минздрав Ярославской области пишет, что пострадавший находится в Соловьевской больнице в тяжелом состоянии. Сейчас за ним наблюдают врачи.

В апреле 2023 года похожий случай произошел в Воронеже, где 40-летний местный житель также упал с 19-го этажа, приземлившись на припаркованный автомобиль. Когда на место прибыли спасатели и медики, мужчина поднялся и исполнил отрывок из песни «Любовь, похожая на сон».

Кроме того, в июле 2022 года россиянин выпал из окна на восьмом этаже. Оказавшись на земле, пострадавший самостоятельно встал на ноги и отошел от места происшествия. По словам очевидцев, мужчина находился в шоковом состоянии.