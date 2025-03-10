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13:05, 10 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе бывший борец с коррупцией получил срок за взятку

В Брянске суд дал шесть лет боровшемуся с коррупцией экс-полицейскому за взятку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Брянске суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего полицейского за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии со штрафом в 3,2 миллиона рублей.

По данным ведомства, с августа 2020 года по декабрь 2022 года полицейский, занимая должность начальника отделения Управления МВД России по Брянску, получил от бизнесмена 640 тысяч рублей. За вознаграждение правоохранитель должен был обеспечить предпринимателю беспрепятственную торговлю контрафактной табачной продукцией.

Отмечается, что осужденный занимался противодействием коррупции.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге арестовали оперуполномоченного за превышение должностных полномочий.

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