В российском регионе бывший борец с коррупцией получил срок за взятку

В Брянске суд дал шесть лет боровшемуся с коррупцией экс-полицейскому за взятку

В Брянске суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего полицейского за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии со штрафом в 3,2 миллиона рублей.

По данным ведомства, с августа 2020 года по декабрь 2022 года полицейский, занимая должность начальника отделения Управления МВД России по Брянску, получил от бизнесмена 640 тысяч рублей. За вознаграждение правоохранитель должен был обеспечить предпринимателю беспрепятственную торговлю контрафактной табачной продукцией.

Отмечается, что осужденный занимался противодействием коррупции.

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