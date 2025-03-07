В российском городе арестовали оперуполномоченного за превышение должностных полномочий

В Петербурге арестовали оперуполномоченного за превышение должностных полномочий

В Санкт-Петербурге арестовали оперуполномоченного за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что сотрудник полиции обвиняется по статьям 290 («Получение взятки»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, Смирнов и его коллега Соболев, являясь старшими оперуполномоченными по Невском району, действовали группой лиц по предварительному сговору. 21 ноября 2024 года в служебном кабинете они получили взятку в размере 300 тысяч рублей за возвращение денежных средств в размере почти 1,3 миллиона рублей, ранее изъятых у гражданина в ходе личного досмотра, а также за возвращение 495,5 тысяч рублей, изъятых у второго человека.

Помимо этого, 24 сентября того же года они задержали мужчину в торговом центре «Невский», после чего незаконно провели осмотр его машины, не составляя соответствующих протоколов. Затем Смирнов и Соболев дали задержанному указание проследовать на автомобиле на проспект Большевиков в их сопровождении, что он и сделал. Далее полицейские похитили из машины пострадавшего 2,5 миллиона рублей. Они переложили деньги в свою сумку и с целью придания законности своим действиям доставили мужчину в отдел полиции по Невском району, где внесли сведения о подозрении его в преступлении по статье 158 («Кража») УК РФ. Затем скрылись, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Смирнов был задержан в тот же день, ему предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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