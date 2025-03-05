Шесть россиян осудили на сроки до 17 лет за похищение и разбойные нападения

В Приморье осудили шесть человек за похищение и разбой на сроки до 17 лет

В Приморье осудили шесть человек за похищение и разбой на сроки до 17 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Они осуждены по статьям 126 («Похищение человека»), 161 («Грабеж»), 159 («Мошенничество»), 162 («Разбой») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2016 года ранее судимый житель города Артема создал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых. Они похитили пожилого жителя поселка Тавричанка и на протяжении трех дней удерживали в гараже, похитив у него имущество, деньги и сберегательные книжки.

Используя фальшивые документы и подставных лиц, они пытались похитить со счетов потерпевшего более миллиона рублей. Но бдительность сотрудников банка не позволила им закончить преступление.

В период с октября по декабрь 2017 года члены преступной группы с привлечением иных лиц на территории города Владивостока и Надеждинского района совершили три разбойных нападения на владельцев оборудования по добычи криптовалюты на сумму более пяти миллионов рублей. После этого их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от пяти лет 11 месяцев до 17 лет и десяти месяцев. Девушке, признанной виновной в покушении на мошенничество, суд назначил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали похищавших людей членов банды.