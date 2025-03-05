Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 5 марта 2025Силовые структуры

Шесть россиян осудили на сроки до 17 лет за похищение и разбойные нападения

В Приморье осудили шесть человек за похищение и разбой на сроки до 17 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Приморье осудили шесть человек за похищение и разбой на сроки до 17 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Они осуждены по статьям 126 («Похищение человека»), 161 («Грабеж»), 159 («Мошенничество»), 162 («Разбой») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2016 года ранее судимый житель города Артема создал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых. Они похитили пожилого жителя поселка Тавричанка и на протяжении трех дней удерживали в гараже, похитив у него имущество, деньги и сберегательные книжки.

Используя фальшивые документы и подставных лиц, они пытались похитить со счетов потерпевшего более миллиона рублей. Но бдительность сотрудников банка не позволила им закончить преступление.

В период с октября по декабрь 2017 года члены преступной группы с привлечением иных лиц на территории города Владивостока и Надеждинского района совершили три разбойных нападения на владельцев оборудования по добычи криптовалюты на сумму более пяти миллионов рублей. После этого их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от пяти лет 11 месяцев до 17 лет и десяти месяцев. Девушке, признанной виновной в покушении на мошенничество, суд назначил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали похищавших людей членов банды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому — после «важного письма». О чем там написано и что это значит?

      Во Франции приостановку помощи США Украине назвали гарантией мира

      Фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова оставили под арестом

      Россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа из-за поломки самолета

      Киллер Леша Солдат получил одобрение от администрации колонии на досрочное освобождение

      Экс-глава МИД Украины объяснил поведение Трампа желанием показать величие

      Россиянин и трое его знакомых попали под статью после знакомства с несвободной девушкой

      Политолог высказался о скандале в Белом доме

      Российские фермеры стали выпускать меньше продукции

      В подполье рассказали об ударах по месту дислокации ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше