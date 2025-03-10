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23:13, 10 марта 2025Мир

Блинкену и Салливану закрыли доступ к секретной информации

В США аннулировали допуск Блинкена и Салливана к секретной информации
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: William Philpott / Reuters

Глава национальной разведки США Габбард в соцсети Х заявила, что по указу президента Дональда Трампа отменил допуск экс-госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана к секретной информации.

Также в списке бывшая заместитель Генерального прокурора США Лиза Монако, американский адвокат Марк Зайд, посол США в Чехии и советник президента США Барака Обамы по этическим вопросам Норм Айзен, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, окружной прокурор округа Нью-Йорк Элвин Брэгг и еще 52 человека, которые подписали письмо с утверждениями о том, что Россия якобы причастна к истории с ноутбуком Хантера Байдена — сына экс-президента.

Ранее Трамп сообщил, что лишил бывшего главу государства Джо Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти политика. «Мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск к секретным сведениям и прекращаем проводимые для него ежедневно брифинги по вопросам разведки», — заявил действующий президент США.

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