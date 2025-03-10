Вашингтон и Пекин приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

WSJ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

Пекин и Вашингтон начали обсуждение подготовки к возможной встрече в июне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что переговоры «по саммиту на день рождения» в июне пока находятся на ранней стадии. День рождения американского главы приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня.

Кроме того, издание уточняет, что оба лидера через своих представителей выражали интерес в проведении встречи с ноября прошлого года, когда Трамп одержал победу на выборах президента в США.

По данным WSJ, Китай надеется, что прямые переговоры со Штатами позволят Пекину договориться об отказе Вашингтона от введения дополнительных пошлин и ограничений в области высоких технологий.

С 4 марта власти США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов.

В ответ Китай установил пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Пошлины составляют от 10 до 15 процентов. Они распространяются на такие товары, как зерно, белки, хлопок и свежие продукты.