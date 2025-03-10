Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 10 марта 2025Мир

Вашингтон и Пекин приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

WSJ: США и Китай приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пекин и Вашингтон начали обсуждение подготовки к возможной встрече в июне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что переговоры «по саммиту на день рождения» в июне пока находятся на ранней стадии. День рождения американского главы приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня.

Кроме того, издание уточняет, что оба лидера через своих представителей выражали интерес в проведении встречи с ноября прошлого года, когда Трамп одержал победу на выборах президента в США.

По данным WSJ, Китай надеется, что прямые переговоры со Штатами позволят Пекину договориться об отказе Вашингтона от введения дополнительных пошлин и ограничений в области высоких технологий.

С 4 марта власти США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов.

В ответ Китай установил пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Пошлины составляют от 10 до 15 процентов. Они распространяются на такие товары, как зерно, белки, хлопок и свежие продукты.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

    Александр Емельяненко перенес операцию

    Вашингтон и Пекин приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала откровенные снимки из сауны

    США призвали Украину уступить территорию при любом мирном соглашении

    Маск заявил о необходимости США выйти из НАТО

    Правительство российского региона попросило пересмотреть решение о Telegram

    После атаки ВСУ по рынку в Херсонской области скончались шесть человек

    Британский генерал предрек исход войны НАТО с Россией

    В МИД России назвали ключевое направление внешней политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше