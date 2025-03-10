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12:20, 10 марта 2025МирЭксклюзив

Вероятность возобновления помощи США Украине оценили

Политолог Ордуханян не исключил возобновление помощи США Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

США будут решать вопрос о возобновлении помощи Украине, исходя из очень большого числа факторов, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Многое, как он считает, будет зависеть от того, сможет ли украинское руководство вести уважительный диалог.

«Все зависит от комплекса вопросов. В том числе от того, как будет вести себя руководство Украины и перестанет ли хамить, — сказал политолог. — Также не будем забывать и о колоссальном давлении Европы на Украину, которая собирается заместить какую-то помощь США. Так что со стороны Вашингтона могут быть приняты совершенно любые решения относительно возобновления поддержки».

Восстановление поставок оружия, передача разведданных, как считает Ордуханян, может стать и элементом торга с Россией на будущих переговорах. Он также призвал не доверять заявлениям руководства Штатов, сосредоточившись на реальных шагах.

«На переговорах России и США будет обсуждаться широчайший круг вопросов: это и Тихоокеанский регион, и иранская программа. Так что какие-то шаги относительно Украины перед этим диалогом, безусловно, будут предприниматься, — заметил собеседник «Ленты.ру». — В любом случае, относительно поддержки Украины США будут действовать так, как им удобно в конкретный момент, не опираясь на предыдущие заявления».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Украина попросит США возобновить разведывательную и военную поддержку на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Переговорщики также попытаются убедить Вашингтон в готовности Киева к скорейшему завершению конфликта.

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