Власти оценили идею просто дарить россиянам квартиры

Депутат Савченко: Просто дарить россиянам квартиры, как в СССР, не получится

Просто дарить россиянам квартиры, как это было во времена СССР, вряд ли получится — это будет достаточно сложно. Так оценил этот способ решения квартирного вопроса в стране заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, пишет «Газета.Ru».

«В принципе, в России сейчас действует почти такая же практика, когда государство субсидирует часть процентной ставки, например, по сельской ипотеке. Программа стимулирует людей, чтобы они переезжали в определенные регионы, шли работать на не очень популярные и востребованные программы», — рассказал парламентарий.

Савченко пояснил, что ипотека дает властям гарантию, что сразу после получения квартиры специалист не уедет из региона. К тому же это защищает от случаев, когда жилье выдают незаслуженно. Парламентарий напомнил, что в СССР приходилось отстоять многогодовую очередь за квартирой, но были и другие способы обзавестись жильем — например, ведомственное жилье для военных и ученых, кооперативы и сельское жилье, которое строилось колхозами.

Ранее инвестор рассказала, что оплата наличными деньгами поможет получить скидку в 25-40 процентов при покупке квартиры. Специалистка при этом посоветовала не покупать квартиру в доме, который только начинает строиться, чтобы не столкнуться с задержками и снижением качества жилья.