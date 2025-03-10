Гагин: ВСУ пообещали безнаказанность за преступления против мирных жителей

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пообещало военным безнаказанность за преступления против мирных жителей, рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин. Он сообщил РИА Новости, что украинские бойцы совершают расправы над детьми и женщинами по всей линии боевого соприкосновения.

«Это, к сожалению, и Курская область, это, к сожалению, и донецкий фронт, да везде. (...) Причем эта безнаказанность распространяется даже на украинских граждан, где дислоцируются части ВСУ и части наемников», — заявил он.

Эксперт объяснил, что работа по воспитанию жестокости на Украине и «расчеловечиванию» всего русского велась не один десяток лет. «Комментируя жестокость солдат Вооруженных сил Украины, а также наемников, воюющих на стороне ВСУ, здесь очень важно отметить, что к этому привела очень серьезная работа в отношении граждан Украины, которая велась последние 30 лет после развала Советского Союза», — отметил Гагин.

Ранее беженка Елена Махатенко рассказала, что бойцы ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители. Очевидица подчеркнула, что все, кто там прятался, не выжили.