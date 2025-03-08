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07:37, 8 марта 2025Бывший СССР

Беженка рассказала о расправе ВСУ над людьми в Новогродовке

Беженка Махатенко: ВСУ перед уходом из Новогродовки кидали гранаты в подвалы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители. Об этом сообщила беженка из города Елена Махатенко в разговоре с РИА Новости.

Очевидица подчеркнула, что все, кто там прятался, не выжили.

Ранее стало известно, что польские наемники ВСУ при заходе в Суджу издевались над мирными жителями. По словам местных жителей, они отличались особой жестокостью.

До этого сообщалось, что бойцы ВСУ расправлялись над мирными жителями ДНР. По словам пленного украинского солдата, его сослуживцы при отступлении из населенного пункта Вишневое должны были требовать от людей говорить на украинском языке. Тех, кто не соглашался, они убивали.

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