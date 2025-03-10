Волна забастовок накрыла аэропорты одной из европейских стран

DPA: В 13 германских аэропортах начались забастовки

В 13 аэропортах Германии начались однодневные, предупредительные забастовки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Предполагается, что стачки продлятся до начала вторника. В настоящее время они проходят в аэропортах Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, а также в аэропортах Кёльн/Бонн и Лейпциг/Галле. Есть информация, что из-за забастовок отменят почти три с половиной тысячи рейсов.

В ассоциации воздушного транспорта BDL забастовки назвали несоразмерными и призвали к новым правилам их проведения в секторах критически важной инфраструктуры.

Ранее сообщалось о прекращении работы международного аэропорта в немецком городе Гамбург.

Как заявили представители профсоюза Verdi, он был вынужден начать стачку, так как работодатели не не продемонстрировали готовность удовлетворить законные требования работников аэропортов в ходе продолжающихся коллективных переговоров с работниками государственного сектора.