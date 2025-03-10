ВСУ ночью атаковали предприятия в российском регионе

Губернатор Федорищев: ВСУ ночью атаковали предприятия в Самарской области

В ночь на понедельник, 10 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на предприятия в Самарской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев во «ВКонтакте».

По его данным, в Новокуйбышевске были уничтожены три беспилотника. Губернатор уточнил, что обошлось без повреждений и возгораний, все предприятия работают в штатном режиме.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Новокуйбышевске. Как сообщал Shot, местный нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников, один из них сбили на подлете.

Позднее были опубликованы кадры момента удара дронов по городу.