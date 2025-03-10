Мощный взрыв в российском городе в момент атаки ВСУ попал на видео

Появились кадры взрыва в Новокуйбышевске при атаке беспилотника ВСУ

В сети появились кадры момента атаки беспилотников на Новокуйбышевск в Самарской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен один взрыв, который раздается на горизонте. Других звуков на видеозаписи не слышно. Предварительно, целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город был местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе.

О мощных взрывах в Новокуйбышевске Самарской области стало известно в ночь на понедельник, 10 марта. Один из дронов, как сообщалось, сбили на подлете к НПЗ. В общей сложности над городом прозвучало четыре громких звука.

Ночью об атаке беспилотников также сообщили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев отчитался, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.