ВСУ одновременно атаковали два российских региона

Минобороны: ВСУ одновременно атаковали Белгородскую и Курскую области

Вооруженные силы Украины одновременно атаковали Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В промежутке с 15:20 до 15:40 мск в небе над регионами было сбито два беспилотника.

Оба беспилотника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Иных подробностей в военном ведомстве не привели.

Ранее 10 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мирного жителя в результате атаки со стороны Украины. Трагедия произошла в приграничном городе Шебекино. Ранение было настолько серьезным, что мужчина не дожил до приезда медиков.