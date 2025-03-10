Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:02, 10 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с принцем

The Guardian: Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alessandro della Valle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом пишет The Guardian.

Он прилетел туда накануне встречи делегаций Украины и США. Она также пройдет на территории Саудовской Аравии.

Зеленский же встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Встреча пройдет в Эр-Рияде.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил свои ожидания от переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. «Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии», — заявил он на борту самолета.

    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    Тело российского комбата с позывным Отмель нашли около Суджи. Он превратил здание женской колонии в крепость и держал там оборону

    Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с принцем

    Главком ВСУ подтвердил отступление украинских войск в Курской области

    В России понизили курсы зарубежных валют

    Водитель Tesla на Украине прокатил курящего военкома на капоте

    Нефтяной танкер США загорелся у берегов Великобритании

    В России появится новый автобренд

    Журова назвала способного повлиять на снятие санкций с российского спорта человека

    В России снизились ставки по ипотеке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше