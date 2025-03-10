Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с принцем

The Guardian: Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом пишет The Guardian.

Он прилетел туда накануне встречи делегаций Украины и США. Она также пройдет на территории Саудовской Аравии.

Зеленский же встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Встреча пройдет в Эр-Рияде.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил свои ожидания от переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. «Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии», — заявил он на борту самолета.